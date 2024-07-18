Сенатор Баррассо: спецслужбы США знали о странном поведении стрелявшего в Трампа

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Секретная служба США была в курсе подозрительного поведения стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до покушения. Об этом сообщил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в интервью NBC News.

Он указал, что сотрудники спецслужб определили Крукса как подозрительного, заметив у него дальномер и рюкзак. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.

Баррассо призвал главу Секретной службы Кимберли Читл покинуть свой пост после произошедшего.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.