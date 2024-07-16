Полиция застрелила мужчину с ножом около места съезда республиканцев в США

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Полицейские, обеспечивающие безопасность во время национального съезда Республиканской партии в Милуоки, застрелили вооруженного ножом мужчину около места проведения мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из собеседников агентства, погибшим оказался бездомный, страдающий биполярным расстройством. Когда он подошел к сотрудникам полиции и достал нож, те открыли по нему стрельбу.

Инцидент произошел в трех километрах от арены Fiserv Forum, в которой проходят основные мероприятия съезда. Сейчас место ЧП полностью оцеплено.

Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. В ходе него Республиканская партия официально выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов, а сенатора Джея Ди Вэнса – кандидатом на пост вице-президента США.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. В него выстрелили через пару минут после того, как он начал свою речь. Охрана оперативно вывела со сцены политика. У него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.