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Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук предупредил экс-президента США Дональда Трампа, что в деле о покушении на него может быть украинский след. Обращение размещено на сайте движения.

"Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы", – сказано в послании.

Медведчук также указал на то, что Трамп не раз говорил о желании достичь мира на Украине. Но это, по его словам, будет означать потерю власти киевским режимом и его западных кураторов из администрации президента США Джо Байдена. Из-за желания избежать наказания Украина и Запад не пойдут на мирное урегулирование конфликта, считает политик.

Лидер "Другой Украины" добавил, что покушение на политиков и коррупция в этой среде связаны с желанием удержаться у власти тех, кто зарабатывает на торговле оружия Киеву. Так, он напомнил, что милитаризацию Украины продолжают страны НАТО, оказывая ей военную и финансовую помощь. Это, по словам Медведчука, способствует эскалации конфликта и создает риски распространения оружия после завершения боев.

В обращении он пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США".

"Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей", – отмечается в сообщении.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана оперативно увела Трампа со сцены. У экс-президента было ранение уха.

Также в результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. ФБР установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

После случившегося Трамп появился на публике с перебинтованным ухом. Он приехал на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, где вышел на сцену перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США.

