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15 июля, 20:19

Политика

Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной Секретной службы

Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli

Экс-президент США Дональд Трамп предложил предоставить защиту Роберту Кеннеди – младшему от американской Секретной службы в связи с желанием последнего принять участие в президентских выборах США в качестве независимого кандидата.

По словам Трампа, Секретная служба США должна защитить Кеннеди-младшего в свете последних событий.

"Учитывая историю семьи Кеннеди, у него есть на это очевидное право", – добавил экс-лидер Штатов у себя на странице в соцсети Truth Social.

Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что взаимодействует с властями всех уровней для предотвращения в дальнейшем инцидентов, подобных покушению на Трампа, которое произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля.

Выстрелы прозвучали через пару минут после начала речи Трампа. Охрана оперативно вывела со сцены политика. В этот момент у него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

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