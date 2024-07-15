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15 июля, 16:26

Происшествия

Футболки с кадрами покушения на Трампа появились на Wildberries

Фото: wildberries.ru

Футболки с кадрами покушения на экс-президента США Дональда Трампа появились на Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

На футболках изображено фото Трампа с окровавленным ухом. Продукция представлена как в черном, так и в белом цветах. Стоимость товара составляет примерно 2 тысячи рублей. При этом на "Яндекс Маркете" и Ozon подобных вещей не найдено.

Также, как сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post, в китайских интернет-магазинах продается футболка с фотографией, на которой Трамп вскидывает кулак вверх после покушения. Кроме того, на некоторых из них есть надписи: "Стрельба делает меня сильнее" и "Я никогда не остановлюсь".

По информации газеты Politico, сторонники Трампа всего через пару часов после покушения стали покупать футболки с его изображением.

Американский рэпер 50 Cent поместил лицо Трампа на обложку своего альбома Get Rich or Die Tryin, который вышел еще в 2003 году. Рэпер показал отфотошопленное фото во время своего концерта в Бостоне 13 июля. На нем лицо политика прикрепили к оголенному телу музыканта, которое пытались пробить пулей через стекло.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него выстрелили через пару минут после того, как он начал свою речь. Охрана оперативно вывела со сцены политика. У него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

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