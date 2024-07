50 Cent поместил лицо Трампа на обложку своего альбома после покушения

Фото: скриншот видео youtube.com/ALL URBAN CENTRAL

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III) отреагировал на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, поместив его лицо на обложку своего альбома Get Rich or Die Tryin, сообщает Page Six.

Речь идет об альбоме, вышедшем в 2003 году. Рэпер показал отфотошопленную обложку во время своего концерта в Бостоне 13 июля.

На фото лицо политика прикрепили к оголенному телу 50 Cent, которое пытались пробить пулей через стекло.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Спустя некоторое время Трамп положительно высказался о звонке президента США Джо Байдена, который поговорил с ним после покушения. Политик назвал нынешнего лидера государства "прекрасным" и подчеркнул, что их соперничество может быть более цивилизованным.