МЧС предупредило москвичей о сильном снеге с 8 по 9 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сильный снег ожидается в Москве 8 и 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Согласно данным Росгидромета, днем 8 апреля прогнозируется налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Во второй половине дня и в ночь на 9-е число будет снег, местами сильный.

В связи с этим ведомство рекомендовало автомобилистам снижать скорость во время движения, увеличивать дистанцию с другими участниками дорожного движения. Также водителей призвали избегать маневров, в частности опережений и обгонов.

Жителей столицы попросили не оставлять личные транспортные средства возле деревьев, не искать под ними укрытия, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными и осторожными. Родителям посоветовали не оставлять детей без присмотра.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-31-01", – добавили в МЧС.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и области в связи с гололедицей. Тем временем городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Также сотрудники служб непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Вместе с тем 9 апреля высота снежного покрова в Москве может вырасти до 12–17 сантиметров. По словам синоптика Михаила Леуса, прогнозируемые значения на 20–70% превышают климатическую норму. В настоящее время снежный покров составил 11 сантиметров при норме в 7.