Синоптик Леус: снежный покров в столице к утру 9 апреля может вырасти до 17 см

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Высота снежного покрова может подрасти до 12–17 сантиметров в Москве в среду, 9 апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос"Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, такие цифры на 20–70% превышают климатическую норму. В настоящее же время снежный покров составил 11 сантиметров при норме в 7.

Показатели на станциях на Балчуге, в Тушине и МГУ, в свою очередь, установились на отметках от 10 до 12 сантиметров соответственно. В Подмосковье лидером по высоте стал Волоколамск, там высота снега достигла 17 сантиметров, уточнил метеоролог.

Также Леус предупредил о продолжающемся действии уходящего на восток циклона "Зион". Из-за осадков, которые прогнозируются в течение дня 8 апреля, к нынешней высоте снежного покрова прибавится еще около 4–8 миллиметров, а за ночь 9 апреля выпадет около 5–9 миллиметров осадков.

"Это будет максимум высоты снега нынешней холодной волны. После чего снег будет постепенно уплотняться и таять и к середине апреля исчезнет", – заверил эксперт.

Температура при этом начнет постепенно расти. В частности, в воскресенье, 13 апреля, в столице ожидается до 8 градусов выше нуля. Уже 14-го числа столбики термометров преодолеют 10-градусную отметку, а в среду потеплеет до 15 градусов, заключил Леус.

В результате сильных осадков во второй половине дня 8 апреля и ночью 9-го числа в мегаполисе возможно налипание мокрого снега. Кроме того, температура воздуха будет колебаться между положительными и отрицательными значениями, что может привести к образованию гололедицы, пишет портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время городские службы продолжают работать над устранением последствий непогоды. В различных районах города осуществляется погрузка и вывоз снега с улиц. Также специалисты занимаются очисткой лотковых зон и парковочных пространств.

При этом особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Вместе с тем коммунальные службы непрерывно следят за состоянием дорог и тротуаров, а также проводят необходимые работы в зависимости от погоды.

В связи с этим пешеходов просят быть внимательными и осторожными на улице. Автомобилистам же настоятельно рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Помимо сильных осадков, синоптики спрогнозировали череду мощных магнитных бурь, которые будут происходить на протяжении всего апреля.

Чувствительные к изменениям погоды люди могут ощутить даже небольшие колебания магнитного поля. В особенности это касается тех, кто активно занимается спортом или имеет хронические заболевания.