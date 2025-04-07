Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения в Москве действует до 21:00 10 апреля. Для Подмосковья аналогичное предупреждение действует до 12:00 того же дня.

В Москве на фоне снегопада продолжают очищать от снега и наледи скатные кровли жилых домов. Места, где проводятся работы, обязательно огораживаются лентами и заграждениями, поэтому граждан призвали быть внимательными.

По данным синоптиков, уже с 11 апреля в столице ожидается серьезное похолодание. В ночь на 11-е число столбики термометров упадут до минус 8, спустя сутки – до минус 7 градусов. При этом по ночам в выходные, 12 и 13 апреля, будет до минус 9 градусов.

