Синоптик Ильин: следующие заморозки вернутся в столицу не раньше 5 мая

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

До начала июня погода может приносить в столицу заморозки, осадки, однако следующие заморозки придут в Москву не раньше 5 мая. Такой прогноз озвучил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24.

Как уточнил синоптик, заморозки, которые в настоящее время наблюдаются в городе, произошли из-за столкновения двух воздушных масс в центре Русской равнины. Одна из них обладает холодной арктической температурой и высокой влажностью, в то время как вторая тоже влажная, но теплая и с юга.

"При столкновении теплой и холодной воздушных масс образовался такой катаклизм, фронтальный раздел, где вот вся вот эта влага в виде снега выпадает, в том числе и на Москву", – объяснил Ильин.

По словам специалиста, это может быть связано с глобальным потеплением. Изменчивость погодных условий в атмосфере вызывает резкие перепады не только температурного режима, но и других погодных явлений, поэтому можно наблюдать то ясную солнечную погоду с теплом, то резкое похолодание со снегопадом, подчеркнул синоптик.

"Хотя, казалось бы, глобальное потепление, и должна, наоборот, температура стабильно расти, а мы видим вот такие резкие понижения в апреле месяце. Еще один пример: в прошлом году мы столкнулись с холодным периодом в начале мая", – добавил он.

Ильин отметил, что колебания температуры, возможно, связаны с глобальным потеплением, так как соответствующий период сейчас происходит на Земле.

Тем временем жителей столицы предупредили, что снегопад, который начался в ночь на 7 апреля, продлится до конца дня. При этом за минувшие сутки в городе уже выпало около 27–38% осадков от месячной нормы, метеостанция ВДНХ зафиксировала 10 миллиметров осадков.

В течение дня снегопад будет усиливаться, из-за чего выпавшие осадки могут достигнуть половины от нормы или всей месячной нормы.

В связи с непогодой автомобилистов попросили выезжать на улицу на личном транспорте, только если они не успели сменить зимнюю резину на летнюю. В остальных случаях следует использовать общественный транспорт.