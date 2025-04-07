Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в столице. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", – говорится в сообщении.

В приоритете специалистов городских служб – очистка от выпавших осадков пешеходных зон, в том числе вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ, а также на объектах социальной инфраструктуры и потребительского рынка.

Вместе с тем москвичей предупредили, что снегопад продлится до конца дня. В связи с этим горожан призвали к внимательности и аккуратности. Также водителям рекомендовали перенести поездки на личном транспорте.

За прошедшие сутки в столице выпало около 27–38% осадков от месячной нормы. Метеостанция ВДНХ зафиксировала 10 миллиметров осадков, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров, что, по словам синоптиков, стало аномальными показателями.

Однако в понедельник, 7 апреля, снегопад усилится, достигнув половины или всей месячной нормы осадков. На фоне непогоды автомобилистов попросили не совершать поездки на летней резине.