07 апреля, 09:11Город
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в столице. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", – говорится в сообщении.
В приоритете специалистов городских служб – очистка от выпавших осадков пешеходных зон, в том числе вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ, а также на объектах социальной инфраструктуры и потребительского рынка.
Вместе с тем москвичей предупредили, что снегопад продлится до конца дня. В связи с этим горожан призвали к внимательности и аккуратности. Также водителям рекомендовали перенести поездки на личном транспорте.
За прошедшие сутки в столице выпало около 27–38% осадков от месячной нормы. Метеостанция ВДНХ зафиксировала 10 миллиметров осадков, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров, что, по словам синоптиков, стало аномальными показателями.
Однако в понедельник, 7 апреля, снегопад усилится, достигнув половины или всей месячной нормы осадков. На фоне непогоды автомобилистов попросили не совершать поездки на летней резине.
Снегопад обрушился на Москву ночью 7 апреля