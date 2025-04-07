"Роскосмос" опубликовал снимки циклона, принесшего в Москву снежные метели

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация «Роскосмос»"

Госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале опубликовала спутниковые снимки циклона "Зион", который 6 апреля обрушился на Москву. Снимки были сделаны спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".

"Сегодня на Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели", – отметили в "Роскосмосе".

Ранее в столичном регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков. В Москве было зафиксировано 3 миллиметра снега. Синоптики предупреждают, что сугробы в городе растают только к 17–18 апреля.

При этом московские аэропорты работают в штатном режиме несмотря на сильные снегопады. Об этом заявили справочные службы воздушных гаваней.