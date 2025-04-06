Синоптик Тишковец: в ночь на 6 апреля в Московском регионе местами выпало до 15 мм осадков

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В ночь на воскресенье, 6 апреля, в Московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков. При этом в столице зафиксировано 3 миллиметра снега, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Он пояснил, что снегопад прошел в Москве и регионе в связи с приходом циклона "Зион". К утру в Наро-Фоминске выпало 7 миллиметров осадков, в Коломне – 9 миллиметров, в Серпухове – 10 миллиметров, а в Михнево – 15 миллиметров, что составляет 43% от месячной нормы. Также 15 миллиметров снега зафиксировано в Калуге.

Вместе с тем эксперт уточнил, что снегопады идут в Московском регионе практически в широтном направлении с запада на восток – в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а в южной части региона осадки переходят в дождь.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снег и метель будут идти в городе до 09:00 понедельника, 7 апреля, а затем до 23:00 столицу накроет мокрый снег. В связи с этим есть риск налипания мокрого снега на проводах и деревьях.