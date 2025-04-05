Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра и снега

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 7 апреля из-за ветра, снега и обледенения. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Синоптики предупредили, что с 02:00 воскресенья, 6 апреля, до 09:00 понедельника, 7 апреля, в столице ожидаются снег и метель, а 7 апреля с 09:00 до 23:00 – снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

"В течение указанных периодов гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова. 6 и 7 апреля местами усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующее метеопредупреждение будет действовать и в Подмосковье с 00:01 6 апреля до 23:00 7 апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снегопады 6 апреля будут идти без перерыва в течение 24 часов. К вечеру в столице ожидается от 5 до 10 сантиметров снега.

При этом на юге Подмосковья может выпасть до 15 сантиметров снега. Наибольший удар примут на себя Коломна, Серпухов и Кашира. После снегопадов ожидается несколько холодных дней.

