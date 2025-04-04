Синоптик Шувалов: на юге Московской области может выпасть до 15 см снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На юге Московской области может выпасть до 15 сантиметров снега. Наибольший удар примет на себя Коломна, Серпухов и Кашира. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По данным эксперта, снегопады ожидаются в воскресенье и понедельник, 14 и 15 апреля. После этого в регионе будет несколько холодных дней.

Также Шувалов отметил, что в столице снег будет послабее – 1–4 сантиметров.

"А вот Сергиев Посад (северо-восточная часть Московской области. – Прим. ред.), скорее всего, обойдется без снега", – заявил Шувалов.

Эксперт добавил, что потепление можно ожидать к 14–16 апреля. В эти дни температура воздуха поднимется до 10 градусов.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в Москве ожидается порывистый ветер. В связи с этим в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. В выходные, 5 и 6 апреля, прогнозируется похолодание. Также 6 апреля в столице возможен мокрый снег.