Москвичам пообещали теплую погоду во второй половине апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Теплая погода придет в Москву во второй половине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1–2 градуса и то лишь за счет теплой второй половины наступившей 30-дневки", – отметил эксперт.

Синоптик рассказал, что первая половина апреля будет относительно холодной. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, а днем – от плюс 9 до 14. Однако в выходные дни температура понизится до плюс 4–9 градусов, что ниже нормы.

Тишковец отметил, что вторая половина апреля вернет температуру в положенное климатическое русло. Днем установится температура в районе плюс 10–15 градусов. Он уточнил, что в Центральной России ожидается комфортное майское тепло с температурой 15–20 градусов. При этом количество осадков в апреле превысит норму примерно на 10–30%. Однако накануне 1 мая возможно новое арктическое вторжение.

Эксперт подчеркнул, что прошедший март в Москве оказался комфортным. В минувшем месяце в столице наступила метеорологическая весна, которая опередила климатический график на три недели. Среднемесячная температура превысила норму на 4,9 градуса. Однако до повтора рекорда 2007 года не хватило 0,2 градуса, указал Тишковец. Кроме того, в марте выпало 30 миллиметров (77%) осадков от положенного за весь месяц.

1 апреля на Москву обрушились дожди и сильный ветер. Из-за непогоды москвичей призвали пересесть на городской транспорт. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Жителям столицы посоветовали не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт, а водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.

