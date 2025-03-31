Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре 1 и 2 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В период с 1 по 2 апреля в столице ожидаются сильный дождь и ветер с порывам до 14 метров в секунду. Может выпасть до 27 миллиметров осадков. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с этим ведомство порекомендовало водителям значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств во время управления транспортом в неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, следует избегать внезапных маневров – перестроений, обгонов, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев, указано в сообщении.

Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять без присмотра детей, быть внимательными и осторожными, подчеркнули в министерстве.

Горожанам напомнили, что при необходимости следует звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Берегите себя и своих близких", – заключили в МЧС.

ЦОДД, в свою очередь, порекомендовал использовать для поездок городской транспорт. Водителям напомнили, что не следует отвлекаться на телефон во время движения. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

Между тем 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, днем базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала в столице 14 градусов тепла.

При этом ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключает, что из-за похолодания 5 и 6 апреля, а также на следующей неделе в Москве выпадут смешанные осадки – дождь и мокрый снег.

