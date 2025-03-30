Бабочки и божьи коровки проснулись в столице

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Ранней весной, когда среднесуточная температура фиксируется на отметке выше пяти градусов тепла, в Москве начинают просыпаться насекомые. Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города рассказали, что москвичи уже могут увидеть бабочек, жуков и клопов.

В марте беспозвоночные ведут себя осторожно, пишет портал мэра и правительства столицы. Они проявляют активность преимущественно в середине дня, когда солнце стоит высоко, а температура достигает максимальных показателей. При этом темная окраска многих видов насекомых способствует более быстрому накоплению тепла.

Однако в пасмурные дни и утренние часы насекомые остаются в укрытиях, экономя энергию. В настоящий период около первоцветов можно увидеть бабочек. Спустя некоторое время, когда зацветут мать-и-мачеха и одуванчики, их станет еще больше.

Вместе с тем на прогретых солнцем участках стали появляться божьи коровки, а на полянах можно заметить скопления клопов-солдатиков. Они проводили зиму под корой деревьев, а с установлением тепла начали массово выползать из укрытий. В период с марта по октябрь они скапливаются большими группами на стволах деревьев, кустах и в траве. Таким образом они образуют живые ковры, которые переливаются на солнце.

Также в конце марта – начале апреля в столичном регионе просыпаются жужелицы. В 2024 году они были замечены в парке 850-летия Москвы и природно-историческом парке "Измайлово".

Ранее на природных территориях ТиНАО в Москве проснулись барсуки. Эти животные находятся под третьей категорией редкости в Красной книге столицы. После спячки они начинают активно исследовать территорию в поисках пищи.