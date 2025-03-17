Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еноты-полоскуны проснулись в Московском зоопарке. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что из спячки вышли несколько групп животных. Одна из них живет в "Енотнике" вблизи павильона "Змеиное сафари" на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенным над вольером выдр на Новой территории.

По данным пресс-службы, еноты стали просыпаться еще некоторое время назад, однако из-за оттепелей, переходящих в мороз, снова начинали засыпать. Специалисты следили за животными на всем протяжении зимнего сна, наблюдали за состоянием их территорий.

Все группы енотов хорошо перенесли спячку. В данный момент они постепенно готовятся к летнему уровню активности, уточнили в Московском зоопарке.

"С установлением стабильной положительной температуры еноты-полоскуны теперь снова понемногу начнут активно набирать вес и заново осваивать свою территорию. Мы сделаем все возможное, чтобы они отлично провели лето и спокойно улеглись в следующий зимний сон", – указала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Ранее из спячки в Московском зоопарке стали выходить медведи. По словам Акуловой, они пока остаются сонными и неспешными. Однако медведь по имени Гром уже каждое утро разминается.

Также после зимы проснулись белогрудые ежи, которые обитают в павильоне "Фауна России". Это произошло из-за повышения температуры воздуха в столице.