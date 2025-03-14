Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Белогрудые ежи, обитающие в павильоне "Фауна России" в Московском зоопарке, проснулись после зимней спячки. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе зоосада.

Перед спячкой ежи, в том числе самая крупная особь Земляника, активно набирали вес, чтобы пережить зиму. Кроме того, животные заранее готовили места для ночлега – утепленные травой и сухими листьями углубления.

"У белогрудых ежей сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается с 180 до 20–60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", – отметили в зоопарке.

Пробуждение ежей в начале марта происходит из-за повышения температуры воздуха в городе. При этом этот процесс соответствует их природным ритмам. Однако после спячки животные потеряли около 35% процентов массы тела.

Теперь ежи активно готовятся к лету. Для этого сотрудники столичного зоосада кормят их сытными и разнообразными кормами, внимательно наблюдая за состоянием млекопитающих. Кроме того, в апреле у животных начинается сезон размножения.

К весне начали готовиться и ластоногие, у которых началась сезонная линька в Московском зоопарке. Гендиректор зоосада Светлана Акулова напомнила, что обычно это происходит весной и продолжается около месяца.

Во время линьки ластоногие больше находятся на берегу, сокращая свое время пребывания в воде. Кроме того, они практически не едят, так как их аппетит снижается.

