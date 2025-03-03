Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк установил мировой рекорд по количеству видов животных. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в телеграм-канале.

В столичном зоопарке обитают 1 253 редких, исчезающих и экзотических вида животных, которых зоосаду удалось собрать из разных уголков мира, отметила Акулова. На протяжении десятилетий специалисты, зоологи и киперы ежедневно помогали подопечным и заботились о них, помогали сохранять природу, изучая повадки животных и принимая участие в программах реабилитации и возвращения их в дикую природу.

"Московский зоопарк – это научно-исследовательский центр, площадка для международных программ по сохранению биоразнообразия, образовательная база и дом для сотен редчайших обитателей нашей планеты", – отметила Акулова.

Она обратила внимание, что рекорд – прежде всего, символ работы сотрудников, и выразила благодарность посетителям, коллегам и партнерам за вклад в сохранение животных.

Недавно в двухэтажной оранжерее-ротонде Московского зоопарка поселились индийские безжалые пчелы, которых подарил магистр кафедры энтомологии МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Зенин. Специалисты поддерживают для насекомых специальную температуру – в районе плюс 26–28 градусов. Кроме того, они следят за влажностью в помещении. Она должна держаться на уровне 70–80%.