Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова, слова которой приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.

"О детеныше заботится и его отец, они с мамой по очереди кормят птенца отрыгнутой пищей. Также родители защищают малыша при приближении посторонних. У этой пары два года назад было пополнение. Сейчас их детеныши подросли и уехали в другие зоопарки", – отметила она.

Представители этого вида рождаются слепыми, голыми и розовыми. Гости зоопарка уже могут увидеть птенца в вольере с тремя самцами кудрявого пеликана.

В природе их обычно можно встретить в центральной и южной частях Евразии и в странах Африки. Отличительная черта этих птиц – закрученные курчавые перья. Кудрявый пеликан хорошо летает и плавает, способен добывать рыбу.

Яйцо самка насиживает на протяжении 30–40 суток, ее может подменить самец. Вес птенцов, когда они вылупляются, составляет чуть больше 100 граммов. При этом к шестому дню они могут весить уже 500 граммов. За месяц птенец прибавляет до семи килограммов. Через 2,5 месяца после рождения он учится летать, появляется первое оперение, птица начинает есть самостоятельно.

Численность кудрявых пеликанов продолжает сокращаться (сейчас их не больше 20 тысяч особей). В Красной книге они определены как вид, близкий к уязвимому положению.

Ранее в Московском зоопарке у пары райских красавок Раймона и Анжелы появился птенец. Родителей птенца ссадили вместе в 2023 году. Какое-то время птицы были во внутреннем вольере, однако сейчас посетители зоопарка могут видеть райских красавок на Старой территории, рядом с Домом птиц.

