BBC: старейшая в мире дикая птица отложила яйцо

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Старейшая в мире дикая птица, 74-летняя самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом, отложила яйцо впервые за четыре года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на американских биологов.

Уиздом, как и два-три миллиона других темноспинных альбатросов, прилетает в расположенный в северной части Тихого океана Национальный заповедник дикой природы "Мидуэй" для размножения, так как там обитает крупнейшая в мире колония альбатросов.

Главный биолог-наблюдатель в заповеднике Джон Плисснер рассказал, что на прошлой неделе птица познакомилась там с новым самцом, после чего ее заметили присматривающей за своим яйцом.

Отмечается, что темноспинные альбатросы обычно создают пару на всю жизнь, однако, по мнению ученых, Уиздом уже пережила как минимум трех самцов.

"Уиздом, похоже, вызывает интерес у людей по всему миру. Мы каждый год ждем ее возвращения, затаив дыхание", – отметил Плисснер, добавив, что биологи не знают других птиц возраста Уиздом.

При этом ученый подчеркнул, что самка, несмотря на свой возраст, остается все еще достаточно энергичной для того, чтобы вырастить птенца. Шансы же на его вылупление, по словам специалиста, составляют 70–80%. Последний птенец старейшей дикой птицы появился в 2021 году, всего же у Уиздом более 30 детей.

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