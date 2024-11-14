Фото: телеграм-канал "Ленинградский зоопарк"

Детеныш бурых капуцинов родился в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале зоосада.

"1 сентября у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш. Пол крохи пока определить сложно. Заботливая мама не подпускает к нему посторонних и почти всегда носит его на спине. Иногда глава семейства Рикардо берет малыша к себе", – говорится в публикации.



Декорации в зимнем вольере обезьянок недавно обновили. Для животных оборудовали большие и маленькие качели, внутри сделали больше деревьев, пней и ветвей. Капуцины активно исследуют территорию.

Ранее детеныш малайского медведя поселился в Московском зоопарке. Он является самым миниатюрным представителем семейства медведей и самым редким его видом, а также занесен в Международную красную книгу в категорию уязвимых животных.

Сейчас медвежонок живет во внутреннем неэкспозиционном вольере – ему нужно привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.

