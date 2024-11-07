Уникальные долгоноги поселились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

Фото: телеграм-канал Зоопарк "Лимпопо"

Уникальные для России капские долгоноги появились в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщается на странице зоосада в соцсети "ВКонтакте".

Эти животные являются представителями млекопитающих из отряда грызунов, которые обитают на юге Африке и ведут ночной образ жизни. Внешне они напоминают мини-кенгуру или большого тушканчика.

"Среди всех российских зоопарков именно "Лимпопо" стал первым, где этих уникальных животных можно увидеть воочию!" – указал зоопарк.

В зоосаде поселились самец и самка в возрасте одного года. Они очень активные и подвижные. Их заселили в жилище, находящееся в экспозиции "Ночной мир". В "Лимпопо" отметили, что сотрудники сформировали все условия для будущего размножения.

"Сейчас у них на уме только игры и дружба!" – говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Самка погибла после родов из-за открывшегося кровотечения, ветеринары не смогли ее спасти. Самец Гермес следил за детенышем, однако зоологам пришлось его забрать, чтобы обеспечить ему нормальное питание.

