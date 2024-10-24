Детеныш малайского медведя привезен в Московский зоопарк

Детеныш малайского медведя поселился в Московском зоопарке. Он является самым миниатюрным представителем семейства медведей и самым редким его видом, а также занесен в Международную Красную книгу в категорию уязвимых животных. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Полугодовалую самку медведя привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. Сейчас медвежонок живет во внутреннем неэкспозиционном вольере – ему нужно привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.

У детеныша хороший аппетит, он питается молочной смесью для собак, фруктовым пюре, детскими творожками, кусочками персиков, яблок, тыквы и других овощей и фруктов. Отмечается, что в таком возрасте медвежонок быстро растет. В первые дни октября самка весила немногим более 13 килограммов.

Появление малайского медведя в Московском зоопарке представляется настоящим событием для столицы, отметил глава городского департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, представители этого вида не появлялись ни в одном из зоопарков России более 30 лет.

"Сейчас детеныш находится под наблюдением специалистов нашего зоопарка, имеющих большой опыт в сохранении редких и исчезающих видов животных. Зоологи контролируют его рост и развитие, учат жить в новой для него среде", – добавил Фурсин.

Несмотря на свой размер, малайские медведи остаются крайне сильными животными, в связи с чем ветеринары проводят медицинские манипуляции очень осторожно. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что медвежонок позволяет брать из лапы кровь для анализа, а также мерить себе давление и щупать живот.

"Сейчас медвежонок ловко лазает по бревнам. За ним круглосуточно наблюдают ветеринары и зоологи. Увидеть мишку москвичи смогут, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям", – поделилась Акулова.

Малайские медведи обитают в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. В природе они питаются корневищами, побегами и плодами растений, пчелами и червями, а длинный и тонкий язык помогает им добывать термитов.

Малайские медведи, как правило, в 10 раз меньше белых медведей. В длину животное может достигать не более 1,6 метра, высота в холке – от 50 до 80 сантиметров, а масса тела обычно не превышает 100 килограммов.

В Московском зоопарке эти животные жили в конце прошлого века. В начале 1980-х годов здесь поселились самки Солоха и Лялька и самец Соломон. При реконструкции их передали в другие зоопарки.

Ранее стало известно, что медвежонка-сироту с Камчатки заберут жить в московский парк львов "Земля прайда". Летом оставшегося без матери медвежонка нашли работники рыбодобывающего предприятия. Вахтовики начали подкармливать животное. Однако сегодня вахта закрылась, а медвежонок успел привыкнуть к людям и перестал их бояться.

В Московский зоопарк также были вывезены два лебедя из пруда парка "Усадьба Трубецких". Здесь им предстоит пережить зиму в комфортном, теплом и безопасном месте. Уже весной сотрудники зоопарка вернут лебедей в парк.