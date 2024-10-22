Медвежонка-сироту с Камчатки заберут в московский парк львов "Земля прайда"

Медвежонка-сироту с Камчатки заберут жить в московский парк львов "Земля прайда", сообщается в телеграм-канале учреждения.

Летом оставшегося без матери медвежонка нашли работники рыбодобывающего предприятия в Соболевском районе Камчатского края. Вахтовики начали подкармливать животное. Однако сегодня вахта закрылась, а медвежонок успел привыкнуть к людям и перестал их бояться.

"Вахта закрылась, людей увезли, но кто-то из сотрудников специально остался, чтобы кормить его, чтобы он не ушел в небольшой поселок и чтобы его не ликвидировали", – говорится в сообщении парка, сотрудники которого уже вылетели на Камчатку.

Подчеркивается, что без человека медвежонок теперь не сможет, так как он перешел грань страха, которая отделяет его от людей.

Другой случай ранее произошел на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. Водитель сбил медведицу, ее медвежонок после трагедии долго не отходил от тела. Волонтеры искали детеныша для передачи в реабилитационный центр. Погибшую медведицу забрали для утилизации.