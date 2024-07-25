Капибару Масю в Московском зоопарке прооперировали после укуса кого-то из семьи

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Капибаре Масе сделали операцию после того, как ее укусил кто-то из членов семьи. Об этом рассказала в своем телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Наша главная мама капибар приболела. Вероятно, во время игр ее прикусил супруг или детки", – написала она.

По словам главы зоосада, после укуса под кожей у Маси начался воспалительный процесс и скопился гной. Ветеринары провели операцию по очищению воспаленного участка, чтобы ускорить процесс выздоровления.

"Утром, когда мы снова их объединили, они поприветствовали друг друга, словно не виделись очень долгое время, и мама Мася, конечно, накормила детей молоком! В настоящее время вся семья вместе, и благодаря заботе киперов и ветеринаров идет процесс реабилитации", – поделилась Акулова.

Она также добавила, что в течение двух недель Мася будет получать медикаменты. Ветеринары продолжат обрабатывать ее рану.

В конце июня в Московском зоопарке родились два детеныша капибар. Акулова предложила угадать, какого пола малыши.

10 июля в зоосаде отметили Всемирный день любви к капибарам. В честь праздника питомцы получили особое угощение – им принесли мороженое из овощей и фруктов.