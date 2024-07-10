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10 июля, 18:00

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Всемирный день любви к капибарам отметили в Московском зоопарке

Всемирный день любви к капибарам отметили в Московском зоопарке

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Всемирный день любви к капибарам отметили в Московском зоопарке. В честь праздника питомцы получили особое угощение – им принесли мороженое из овощей и фруктов.

Как рассказали сотрудники зоопарка, в учреждении проживает целая семья. Самка Малая, самец Кузьма и их потомство. Они стали рекордсменами по числу детенышей и претендует на звание главной многодетной семьи зоопарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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