Два детеныша капибар родились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Два детеныша капибар появились на свет в Московском зоопарке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Вы заметили? у нашей семьи капибар пополнение… Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки?", – указала она.

До этого пять птенцов черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории и будет там находиться до осени в целях обеспечения их безопасности.

Также в Московском зоопарке родились сиамские кобры. Из яиц вылупились 9 детенышей. В этом году инкубатор впервые был установлен на экспозиции "Хижина змеелова", где каждый посетитель мог увидеть появление маленькой кобры на свет.

Ранее бычок шотландской породы коров Хайленд появился на свет в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге. Теленка решили назвать Серкан Болат в честь героя одного из турецких сериалов. Акулова уточнила, что это первый приплод у его родителей.

