Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке. Это стало особым случаем, поскольку обычно на свет появляется один малыш. Об этом сообщили в департаменте культуры города, передает портал mos.ru.

По данным департамента, лемуры родились в начале мая. В настоящее время детеныши чувствуют себя хорошо и проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери. Их пол пока не установлен, так как врачи не хотят подвергать лемуров стрессу. Там же добавили, что детеныши спускаются с лам матери и делают первые шаги в возрасте одного-двух месяцев. В этом возрасте детеныша может носить не только мать, но и другие члены семейства.

"Самостоятельные прогулки малыша со временем становятся все более частыми и далекими, однако сон и кормление всегда происходят в обнимку с мамой. После пяти месяцев молочное кормление прекращается, детеныш становится гораздо более самостоятельным и постепенно переходит на взрослую еду", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В ведомстве подчеркнули, что кошачьи лемуры в зоопарке размножаются часто. Позже детенышей развозят в другие зоопарки по всему миру. Например, предыдущие малыши из другой группы кошачьих лемуров переехали в Минский зоопарк и в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге.

Ранее в Московском зоопарке на свет появились сиамские кобры. Из яиц вылупились 9 детенышей. В этом году инкубатор впервые был установлен на экспозиции "Хижина змеелова", где каждый посетитель мог увидеть появление маленькой кобры на свет.

