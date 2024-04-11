Ягненок породы уэссан родился в Московском зоопарке, сообщили в телеграм-канале зоосада.

В зоопарке рассказали, что детеныш овцы появился на свет 7 апреля весом 2 килограмма в черном окрасе. Мама и папа ягненка имеют белый окрас, черные пятна достались ягненку от бабушки, имеющей черный окрас. При этом известно, что у пары родилась девочка.

По данным зоосада, для матери роды стали первыми и прошли по запланированному сценарию. Зоологи помогали лишь на этапе перерезания пуповины. Детеныш овцы сразу же после появления на свет встал на ноги, а через пару часов уже смог прыгать и бегать.

"Мама отлично приняла детеныша. После родов она вылизала малышку, сейчас она кормит ее молоком. Через 2–3 недели девочка начнет пробовать взрослую еду – сено и маленькие палочки", – сказано в сообщении.

Сейчас ягненок активно изучает территорию вокруг, поэтому ее подселили к остальным малышам. Ягненок породы уэссан стал третьим детенышем, который появился на свет на территории Московского зоопарка этой весной. Двое других родились в традиционном белом окрасе.

В конце марта в павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка появились на свет ужата. "Змеиное сафари" имитирует берег лесной реки, поскольку это околоводные змеи. Там есть растительность, широкий ручей, лампы для обогрева.