Директор зоопарка рассказала о периоде взросления панды Катюши

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Маленькая панда Катюша будет находиться со своей мамой до двух лет, как и любой другой малыш, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в беседе с Москвой 24.

"Потом мама-панда покажет сама, что пора отправлять малышку в свою взрослую жизнь. В два года Катюша станет взрослой пандой, ей нужен будет для своей счастливой панда-жизни специальный вольер с уличной территорией, с внутренними помещениями, с зоной карантина", – сказала Акулова.

В этот период жизни, подчеркнула директор, Катюша будет есть столько же бамбука, сколько и другие взрослые панды. Затем, когда она станет самостоятельной и большой особью, ей нужно будет ехать заниматься своей "панда-жизнью" и искать "панду-принца", добавила Акулова.

Ранее в пресс-службе столичного зоосада подчеркнули, что родившаяся в столице панда уедет в Китай в четыре года. Уже в КНР будут решать ее дальнейшую судьбу, однако не исключено, что там ей будут искать "жениха".

8 марта Катюша впервые вышла к посетителям зоопарка. За первые пять дней открытия ее вольера малышку смогли увидеть свыше 40 тысяч человек.