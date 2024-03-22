Ужата родились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Обыкновенные ужи родились в павильоне "Змеиное сафари" в Московском зоопарке, сообщается в телеграм-канале зоосада.

В зоопарке рассказали, что ежегодно получают кладки от группы ужей. Зоологи переносят их на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер и оставляют на экспозиции. Это полностью соответствует природным закономерностям – в лесу ужиха, отложив кладку, сразу же оставляет ее.

Через 55–60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают его. Зоологи регулярно увлажняют контейнер изнутри, поддерживая примерно 90% уровень влажности. Для его поддержки яйца размещают на субстрате.

После того как малыши выходят из яиц, они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка. Затем зоологи предлагают им мелких лягушек и рыб. Маленькие ужи содержатся совместно до первой линьки. Они сразу похожи на взрослых – черные с яркими желтыми пятнами за глазами.

Павильон "Змеиное сафари" имитирует берег лесной реки, поскольку это околоводные змеи. Там есть как растительность, так и широкий ручей, а также лампы для обогрева.

В конце декабря 2023 года впервые в истории РФ в искусственной среде обитания в "Москвариуме" родился детеныш косатки. Вес новорожденной составил 150 килограммов, длина – около двух метров.

Роды длились в течение десяти часов. Специалисты центра ожидали худшего исхода, поскольку максимальная протяженность родов косаток составляет до пяти часов. Однако малыш все же появился на свет.

Однако в конце января стало известно, что детеныш косатки Наи погиб из-за врожденного порока сердца. Ветеринарные врачи не проводили медицинские обследования маленькой косатки, так как в первые месяцы происходит становление детско-родительских отношений. Проведение процедур возможно только после установления контакта с тренерами.



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