Детеныш косатки Наи погиб в "Москвариуме" из-за врожденного порока сердца

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Москвариума

Детеныш косатки Наи, рожденный в центре океанографии и морской биологии, погиб из-за врожденного заболевания. Об этом говорится на официальном сайте "Москвариума".

Детеныш косатки Наи родился 29 декабря 2023 года. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде обитания. Как отметили в центре океанографии, несмотря на удачное завершение родов и быстрое развитие детеныша в первый месяц жизни, маленькая касатка погибла из-за врожденного порока сердца.

"Москвариум скорбит о потере детеныша косатки Наи. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что ветеринарные врачи не проводили медицинские обследования маленькой косатки, так как в первые месяцы происходит становление детско-родительских отношений. Проведение процедур возможно только после установления контакта с тренерами.

Косатка Ная переживает потерю детеныша. В "Москвариуме" сообщили, что сейчас усилия команды направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния животного.

Косатка родила малышку весом около 150 килограммов и длиной – около двух метров. Беременность продолжалась 18 месяцев, а роды шли 10 часов под внимательным присмотром специалистов. В первые мгновения косатка смогла выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди мамы.

Ранее сообщалось, что за 10 лет в Московском зоопарке появились на свет более 11 тысяч животных. Чаще всего на свет появлялись птицы. При этом самым значимым событием в 2023 году стало появление потомства у больших панд – самца Жуи и самки Диндин.