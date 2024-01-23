Более 11 тыс животных появились в Московском зоопарке за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 11 тысяч животных появились в Московском зоопарке за 10 лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 2014 году в зоосаде появились на свет 824 детеныша, а с 2020 года – рождается не менее 1,4 тысячи разных животных в год.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, такие цифры – результат грамотной и слаженной работы ветеринаров и специалистов по уходу, которые стараются создать для животных условия, максимально приближенные к естественным.

C 2014 года зоосад пережил несколько беби-бумов. К примеру, в 2016 году родилось более двух тысяч животных, среди которых самочка гориллы, львинохвостый макак, черношейный журавль, такин, дагестанские туры, черные антилопы и дикдик.

В 2017 году среди появившихся на свет животных был птенец кафрского рогатого ворона. Размножения этих птиц в зоопарке пытались добиться в течение 20 лет. Через год в зоопарке удалось впервые за 15 лет получить потомство от редкой мартышки диана. Также родились два птенца краснокнижной африканской птицы – гвинейского турако.

Также в 2018 году на свет появился калимантанский безухий варан, который занесен в Международную Красную книгу. В 2020 году в зоопарке родились почти 1,5 тысячи малышей. Уникальным считается случай рождения потомства редчайшего вида ящериц.

За последний год в Московском зоопарке родилось более 1,5 тысячи животных, причем чаще всего на свет появлялись птицы. Важным событием стало и рождение лучистой черепахи. При этом самым значимым событием в 2023 году стало появление потомства у больших панд – самца Жуи и самки Диндин.

В конце августа 2023 года в РФ родился первый в истории страны детеныш большой панды. Малышка будет передана в КНР, поскольку все панды мира принадлежат этому государству.

В начале октября прошлого года панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Позже посредством голосования на "Активном гражданине" маленькой панде выбрали имя – Катюша. В голосовании приняли участие свыше 380 тысяч человек, рассказал Сергей Собянин.

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