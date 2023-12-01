Детеныш панды из Московского зоопарка начал ползать. Об этом в своем телеграм-канале сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Она объяснила, что это важный этап в развитии животного, теперь панда способна доползти до мамы самостоятельно. Зоологи отмечают, что детеныш правильно и хорошо сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.

Акулова рассказала, что для комфортного размещения панд, в том числе и детенышей, подготовили теплое покрытие пола в вольере. Это специальный экологичный наливной пол, легко поддающийся санитарной обработке и дезинфекции.

Уточняется, что для малышки-панды покрытие обеспечивает необходимое сцепление. Иногда у нее проскальзывают лапы, но это нормально и связано с тем, что конечности еще не окрепли, заверила гендиректор зоопарка. С каждым днем шаги панды становятся увереннее, заключила Акулова.

О рождении детеныша у панд Диндин и Жуи стало известно 30 августа. Позже специалисты определили, что у них родилась девочка.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Сейчас маленькая панда может слышать и видеть окружающие ее предметы.

22 ноября маленькая панда впервые попыталась встать на лапы. Позднее зоологи обнаружили у нее первые зубы.