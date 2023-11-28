28 ноября, 12:54Город
У детеныша панды из Московского зоопарка появились первые зубы
24 ноября панде исполнилось три месяца, после чего был проведен регулярный осмотр. По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд.
"Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, детеныш понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки", – говорится в сообщении.
К полутора годам, отметили специалисты, молочные зубы уже полностью сменятся на взрослые.
Имя, которое дадут детенышу панды, озвучат 2 декабря. Это будет сотый день после его рождения, именно в этот момент принято давать имя медведям.
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