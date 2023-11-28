У детеныша панды из Московского зоопарка появились первые зубы

Зоологи из Московского зоопарка обнаружили первые зубы у детеныша панды Диндин. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада.

24 ноября панде исполнилось три месяца, после чего был проведен регулярный осмотр. По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд.

"Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, детеныш понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки", – говорится в сообщении.

К полутора годам, отметили специалисты, молочные зубы уже полностью сменятся на взрослые.

Имя, которое дадут детенышу панды, озвучат 2 декабря. Это будет сотый день после его рождения, именно в этот момент принято давать имя медведям.