Детеныш панды из Московского зоопарка попробовал встать на лапы

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Детеныш панды из Московского зоопарка сделал первые попытки встать на лапы. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Малышка делает первые попытки встать", – написала она.

Ранее сообщалось, что специалист из Китая осмотрел маленькую панду и остался доволен результатом. По словам Акуловой, этот был последний осмотр при участии китайского коллеги.

Имя, которое дадут детенышу панды, озвучат 2 декабря. Это будет сотый день после его рождения, именно в этот момент принято давать имя медведям.

Отмечается, что животное уже различает предметы, ползает по вольеру и рычит на ветеринаров во время медосмотров.

Родителей детеныша – панд Жуи и Диндин – доставили в Москву в 2019 году спецрейсом из Пекина. По соглашению в столичном зоопарке они пробудут 15 лет. К приезду животных специалисты зоосада подготовили вольерный комплекс на старой территории площадью свыше 800 квадратных метров.

Московский зоопарк поделился новыми кадрами маленькой панды