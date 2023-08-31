Уникальный случай: как в Московском зоопарке добились рождения детеныша панды

В Московском зоопарке в конце лета впервые в истории России родился детеныш большой панды. Родителями стали самец Жуи и самка Диндин, которых привезли в столицу в 2019 году из Китая. Рассказываем, почему появление потомства у черно-белых медведей считается очень важным событием, а также как за этими животными ухаживают московские зоологи.



Первый детеныш

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Панды – национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2 600 особей, из которых около 1 900 живут в дикой природе", – отметил мэр.

Малыш появился на свет 24 августа у самца Жуи и самки Диндин. Детеныш весит около 150 граммов, его пол пока неизвестен. В зоосаде рассказали, что случившееся является уникальным событием по ряду причин. "Диндин сразу приняла детеныша, что случается не всегда. Иногда панда может даже отказаться от потомства", – объяснили в пресс-службе столичного зоопарка.



Большие панды считаются самыми редкими в семействе медвежьих. До 2016 года эти обитатели горных бамбуковых лесов в Центральном Китае входили в список вымирающих видов.



Кроме того, обе панды еще молоды: Жуи – семь лет, а Диндин – шесть. Обычно черно-белые медведи становятся родителями в возрасте 8–10 лет. Самку и самца из столичного зоопарка познакомили в апреле этого года. Для контроля над всем процессом в Москву из КНР прибыл эксперт по размножению больших панд.

Сложность также заключалась в том, что специалистам было важно подгадать правильный момент. Дело в том, что самки черно-белых медведей способны к зачатию потомства всего несколько дней в году. Попытки добиться результата нередко длятся несколько лет, и в зоопарках даже прибегают к искусственным методам оплодотворения животных. Однако в случае с Жуи и Диндин это не потребовалось.





из сообщения пресс-службы Московского зоопарка Специалисты Московского зоопарка стремились к тому, чтобы все прошло естественно: они не торопили панд, четко следовали указаниям китайских коллег, добивались идеальных условий содержания и обслуживания животных – и все получилось с первого раза.

Еще одной непростой задачей было определить наступление беременности, поскольку у панд происходит задержка имплантации. Из-за этого сроки вынашивания потомства у них разнятся (70–300 дней). Кроме того, проблему представлял феномен ложной беременности. Не существует надежных признаков, по которым ее можно было бы отличить от реальной вплоть до поздних сроков. Именно поэтому рождение потомства у панд является сочетанием большой удачи, а также долгой и кропотливой работы специалистов.



Дипломатия панд

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Все панды мира являются собственностью Поднебесной. С целью сохранить популяцию животных Китай ввел практику направлять их в зоопарки в разных частях света. Такая передача является символом большого доверия и получила название "пандадипломатия". За рубежом черно-белые медведи остаются не навсегда, а только на время.

Что касается Жуи и Диндин, то их доставили спецрейсом из Пекина в Москву в апреле 2019 года. По соглашению в столичном зоопарке они пробудут 15 лет. К приезду животных специалисты зоосада подготовили вольерный комплекс на старой территории площадью свыше 800 квадратных метров. Вместе с тем сотрудники даже летали в питомник панд в китайском городе Чэнду, чтобы освоить тонкости, как ухаживать за бамбуковыми медведями.

Примечательно, что, в отличие от многих других стран, Жуи и Диндин прибыли в Россию не на условиях аренды, а в рамках научного сотрудничества. Их малышу после достижения возраста, когда он сможет расстаться с мамой, придется вернуться в Китай.





из сообщения пресс-службы Московского зоопарка По китайской традиции имена детенышам дают только через 100 дней после рождения. И тогда уже организуется большой праздник по случаю появления панды на свет, пишутся поздравительные телеграммы, проходят визиты первых лиц.

Сегодня за пределами Поднебесной черно-белые медведи проживают всего в 21 стране. Решение о передаче панд Москве китайское руководство приняло пять лет назад. Торжественная церемония по этому поводу состоялась в год 70-летия установления дипломатических отношений между России и КНР.

