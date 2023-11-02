Детеныш панды из Московского зоопарка начал слышать и видеть

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Маленькая панда в Московском зоопарке начала слышать и видеть окружающие предметы. Об этом рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

"Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", – написала Акулова в своем телеграм-канале.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке у пары панд Жуи и Диндин, которые прибыли в столицу в 2019 году.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Панда реагировала на свет, но пока не могла видеть.

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