Московский зоопарк перешел за зимний график работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. С 1 ноября животных можно увидеть с 09:00 до 17:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также вход на территорию зоопарка будет закрываться в 16:00. До этого времени для гостей открыты главный вход, вход возле станции метро "Баррикадная" и вход у детского зоопарка на Садовой-Кудринской улице.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, зимний режим работы продлится до 29 февраля 2024 года. В течение осени и зимы для посетителей будут открыты теплые павильоны, в которых можно увидеть африканских животных, приматов, птиц, амфибий, рептилий, пауков и других, сказал он.

В уличных вольерах останутся животные, которые не боятся холодов. Это ластоногие, представители кошачьих, овцебыки, полярный медведь, росомаха и другие. Они приспособлены к снегу и низким температурам. Также у этих животных есть внутренние вольеры, гнезда и теплые подстилки, чтобы не каждый день проводить на морозе.

Так, панда Диндин со своим детенышем уже находится во внутреннем вольере. Самец Жуи еще активно гуляет на улице, его густая шерсть защищает от холода. Когда придут сильные морозы, главу семейства также переведут в теплый вольер, чтобы он мог питаться бамбуком, ведь это дерево при холодной погоде замерзает.

Ранее сообщалось, что глаза детеныша панды уже раскрылись. Директор зоосада Светлана Акулова прокомментировала, что малышке-панде уже два месяца. Детеныш стал весить почти 3,5 килограмма.

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