Пара бурых гиен поселилась в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые появились бурые (или береговые) гиены. Теперь в зоосаде живут самец и самка самого редкого вида в семействе гиеновых, передает портал мэра и правительства столицы.

Эти хищники прописаны в Международной Красной книге как близкие к уязвимому положению. В дикой природе осталось только от 4 до 10 тысяч особей. Пара гиен прибыла в столичный зоопарк из Краснодара. Животные быстро привыкают к новому дому, осматривают территорию и уже занимаются своими делами.

Бурые гиены относятся друг к другу спокойно, иногда они даже вместе играют. Новых обитателей кормят мясом курицы, кролика и говядиной. В их рацион также входит морковь, тыква, бананы и арбузы.

"В перспективе это размножающаяся пара. Однако в условиях зоопарков бурые гиены дают потомство крайне редко. Мы надеемся, что нам удастся лучше изучить этот вид и внести свой вклад в его сохранение", – поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для пары был создан большой вольер, в котором раньше жили детеныши гривистых волков. Не так давно они отправились в зоопарки Чехии и Франции. Открытую территорию вольера поделили на две части. Благодаря этому специалисты зоопарка смогут разделять животных, если возникнет необходимость. В этих зонах есть территории, которые покрыты травой. Площадки участков засыпаны песком и грунтом, там растут деревья и кустарники.

По территории расставлены деревянные домики для отдыха хищников. У жилищ было создано крепкое ограждение, которое обеспечивает безопасную среду для зверей. Оно позволит гостям зоосада наблюдать за ними в условиях, близких к природным. У животных также есть внутренние отапливаемые помещения.

Бурая гиена обладает мощной челюстью и сильными зубами. Сила укуса больше, чем у льва или тигра, она составляет 90 атмосфер. Такие челюсти легко способны дробить крупные кости. У этого зверя развито острое зрение, слух и обоняние. В поисках пропитания гиены могу преодолевать по 20–30 километров. Бурые гиены обитают стаями, которые состоят из взрослых особей – самца, самки и молодняка. В дикой природе они живут до 20 лет, при этом в зоопарках продолжительность их жизни больше.

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