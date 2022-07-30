В проекте "Активный гражданин" выбрали имя для ягненка из Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для ягненка из Московского зоопарка. Двухмесячного барашка назвали Кудряшом, говорится в сообщении зоосада в телеграм-канале.

"Именно этот вариант набрал больше всего голосов – свыше 50%. Всего в голосовании приняли участие более 160 тысяч человек. На втором по популярности месте оказалось имя Тайфун – из-за непоседливости барашка. За этот вариант проголосовали 26% участников" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" с момента его появления зарегистрировались более 6 миллионов жителей Москвы. За 8 лет существования проекта было проведено 5,4 тысячи опросов, собрано более 189 миллионов мнений горожан. Уточняется, что 57% пользователей "Активного гражданина" составляют женщины.

