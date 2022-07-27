Москвичам предложили выбрать лучшую фотографию столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное работам финалистов конкурса городской фотографии "Планета Москва". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На выбор предлагается 80 работ, по 20 в каждой из номинаций: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса".
В материале отмечается, что в этом году для участия в конкурсе были присланы 1001 работа. Из них эксперты Союза журналистов России отобрали в шорт-лист 132, а члены жюри определили 80 финалистов.
Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшую для летних прогулок столичную набережную.
Голосование идет в рамках спецпроекта "Лето активного гражданина", посвященного летнему отдыху в Москве. Горожане могут выбрать до пяти вариантов из 18 предложенных набережных или написать свой вариант.
До этого москвичам предложили проголосовать на "Активном гражданине" за самый красивый мост Москвы. Всего предложено 11 вариантов, в том числе Живописный мост, мост Богдана Хмельницкого, Крымский мост и другие.
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