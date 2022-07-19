Москвичи оценят благоустроенные территории в разных районах столицы

10:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Благоустроенные дворы в разных районах столицы оценят в 44 голосованиях проекта "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Пользователи могут оценить благоустройство тех территорий, которые расположены в районе проживания. В итоговый список опроса попали дворы, детские и спортивные площадки, за обновление которых жители голосовали в 2019–2021 годах.
Во время соответствующих голосований горожане выбирали детали благоустройства, модели качелей и спортивного инвентаря, а также тип покрытия и расположение лавочек и урн.
Найти свой район можно на специальной странице. Голосования будут разбиты по округам, а их перечень пополнится. Впоследствии планируется открыть порядка 150 опросов.
Накануне в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые красивые фонтаны Москвы. На выбор предлагается 24 варианта, отметить можно только до пяти из них. При этом всего в городе работают более 600 фонтанов.
Собянин рассказал о благоустройстве парков столицы
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