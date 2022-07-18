Москвичам предложили выбрать лучшие фонтаны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование "Самые красивые фонтаны Москвы". Горожане смогут выбрать не более 5 вариантов из 24 предложенных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в столице расположено более 600 фонтанов. Так, пользователи смогут выбрать среди фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос", "Каменный цветок", "Годы войны" и других объектов.

"В ходе голосования москвичи также смогут ознакомиться с интересными фактами и историями. Например, почему у фонтана "Театральный" у Большого театра собирались фронтовики, где находится самый большой сухой фонтан в Москве, у какого фонтана в XIX веке набирали воду жители столицы", – рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие проекта "Активный гражданин".

Кроме того, для жителей столицы подготовили и другие опросы, в ходе которых они смогут собрать буквы и промокоды. Горожанам также доступно участие в специальной акции.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время его пользователями стали более миллиона человек. Участие в проекте позволяет горожанам голосовать за названия улиц, время работы медицинских учреждений, а также делать выбор в других опросах, касающихся социальной и культурной сфер столицы.

Ранее москвичи выбрали внешний вид Новорязанской и Ольховской улиц, а также Басманного и Ольховского переулков. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие более 170 000 человек.