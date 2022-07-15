Улицы вокруг Музея транспорта Москвы начали благоустраивать

Улицы вокруг Музея транспорта Москвы скоро будут выглядеть по-другому. В данный момент их благоустраивают. Работы идут на Новорязанской и Ольховской улицах, а также в Басманном и Ольховском переулках.

Как будет выглядеть территория рядом с Музеем транспорта, решали сами москвичи. Голосование провели на платформе "Активный гражданин". В нем приняли участие почти 170 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.