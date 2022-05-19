Эстрадные артисты РФ создадут Российскую музыкальную ассоциацию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Народный артист России Николай Басков заявил о готовности создать Российскую музыкальную ассоциацию для объединения выступающих против отмены русской культуры.
"Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять – объединение", – приводит ТАСС его слова.
Народная артистка РФ Надежда Бабкина отметила, что должность руководителя ассоциации предложена Баскову, протокол о создании объединения подписан, в ближайшее время будет подготовлен устав и определена структура организации.
Певец Олег Газманов заявил, что артистам нужно объединяться во время внешнего давления, добавив, что внутри ассоциации он планирует развивать патриотическое направление. В свою очередь, Лариса Долина подчеркнула необходимость развивать исполнение музыкальных произведений на русском языке.
В минувшем феврале, после начала спецоперации на Украине, организаторы "Евровидения" приняли решение отстранить Россию от участия в песенном конкурсе в 2022 году. Там посчитали, что включение РФ в состав участников нанесло бы ущерб репутации мероприятия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Артисты Андрей Кочинов и Юта посетили в госпитале участников спецоперации
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