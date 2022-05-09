Латвия внесла Киркорова и Петросяна в список нежелательных лиц

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Латвии внесли в список нежелательных лиц еще четырех россиян, в том числе певца Филиппа Киркорова и юмориста Евгения Петросяна. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевичс на своей странице в Twitter.

"Основываясь на законе об иммиграции, <...> я принял решение внести <...> Ф. Киркорова, В. Винокура, Е. Петросяна и И. Винер-Усманову в список нежелательных в Латвии лиц", – написал он.

Министр также уточнил, что всем перечисленным лицам отныне запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Ранее Ринкевичс, комментируя ситуацию на Украине, намекнул на то, что Россия якобы нуждается в денацификации. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слышать подобное от руководства страны, где восхваляется нацизм, – позорно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

